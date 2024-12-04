Художница из Петербурга вошла в творческий совет международного конкурса «Картина мира»

Стартовала заявочная кампания Международного конкурса молодых художников «Картина мира». Участие в конкурсе могут принимать студенты и выпускники средних и высших художественных учебных заведений из России и других стран, а также независимые художники в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки на участие принимаются до 1 марта 2025 года на официальном сайте.

В состав молодежного творческого совета конкурса вошла фотохудожник и член Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства из Санкт-Петербурга Светлана Супранович. По её словам, «Картина мира» формирует культурный климат в обществе, подчёркивая ценность искусства и творчества. В условиях быстро меняющейся реальности такой конкурс может послужить важным фактором мотивации для развития творческого потенциала современных творцов.

Наше время сталкивается с глобализацией, которая приводит к смешиванию традиций и ценностей. Культура, основанная на национальных идентичностях, способствует самовыражению и сохранению уникальности народов. Это не только расширяет горизонты восприятия, но и формирует более глубокое понимание мира, позволяя видеть красоту в разнообразии. Тематика конкурса позволяет исследовать соотношение между индивидуальным и универсальным, местным и глобальным, когда ценности народа проявляются через призму личного опыта. Светлана Супранович

Конкурс «Картина мира» направлен на поддержку молодых художников в возрасте от 18 до 35 лет и привлечение их к созданию работ на социально значимые темы. Также одной из задач конкурса является поиск новых возможностей для культурного обмена и передача традиционных ценностей через искусство.

Тематика конкурса — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества» — предлагает молодым художникам исследовать традиции и их современное развитие. Участникам предлагается через художественные образы продемонстрировать культурное наследие своих народов, а также раскрыть актуальность искусства в контексте технологических, социальных, экологических и политических изменений.

Конкурс проходит в трех номинациях: «Живопись», «Графика и цифровое искусство» и «Цифровое искусство». Определение победителей будет происходить в три этапа: сначала молодежный творческий совет выберет 100 работ, соответствующих требованиям конкурса, затем из них отберут 50 лучших для шорт-листа. В финале путем рейтингового голосования будут выбраны 14 финалистов, чьи работы будут выставлены в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».