Армения наехала на Грузию из-за экспорта коньяка в Россию

На пограничном переходе «Верхний Ларс», соединяющем Грузию и Россию, наблюдается скопление грузовых автомобилей, перевозящих армянский коньяк. Власти Армении подозревают, что грузинская сторона намеренно затрудняет транзит алкогольной продукции. Об этом сообщает информагентство News.am со ссылкой на Минэкономики Армении.

Более тридцати фур уже пересекли границу и въехали в Россию, однако несколько десятков машин все ещё ожидают оформления. Параллельно ведутся переговоры с грузинскими властями для урегулирования ситуации.

«Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит. Министр нашей страны говорит, вопрос решён, имеется договорённость», — заявил в беседе с изданием один из водителей, добавив, что грузинская сторона регулярно назначает некие экспертизы, из-за чего копится очередь на выезде.