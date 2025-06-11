«Надо бороться»: Блогер Подоляка описал свой вариант самого логичного финала для СВО
Подоляка: Между Россией и Польшей не должно быть «прокладки»
Блогер Юрий Подоляка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Военный блогер Юрий Подоляка, выступая на «Форуме будущего — 2050», рассказал, как в его глазах выглядит наиболее вероятный и логичный исход специальной военной операции на Украине. Общественный деятель также ответил на вопрос, сколько ещё продлится конфликт.
Подоляка допустил, что одним из наиболее вероятных сценариев может стать ликвидация украинского государства как буферной зоны между Россией и Польшей. Он отметил, что это лишь один из обсуждаемых вариантов, однако лично он считает, что возвращение к польской границе образца 1939 года, то есть отсутствие какой-либо «прокладки» между Россией и Польшей, было бы наиболее логичным решением.
Блогер высказал предположение о продолжительности конфликта и отметил, что многое зависит от количества допущенных ошибок. По его мнению, победит тот, кто меньше ошибается и быстрее учится на них.
«Ещё надо бороться, бороться и бороться», — заявил Подоляка.
В мире, где политические карты перекраиваются с пугающей скоростью, а каждый новый день приносит тревожные заголовки, миллионы людей по обе стороны конфликта с замиранием сердца ждут ответа на главный вопрос: когда же наступит мир? И тут на сцену выходит имя знаменитой шаманки и ясновидящей, чьи предсказания ранее уже находили отклик и, по мнению многих, сбывались. Подробнее об этом — на Life.ru.