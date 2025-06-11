«Надо бороться»: Блогер Подоляка описал свой вариант самого логичного финала для СВО

Военный блогер Юрий Подоляка, выступая на «Форуме будущего — 2050», рассказал, как в его глазах выглядит наиболее вероятный и логичный исход специальной военной операции на Украине. Общественный деятель также ответил на вопрос, сколько ещё продлится конфликт.

Подоляка допустил, что одним из наиболее вероятных сценариев может стать ликвидация украинского государства как буферной зоны между Россией и Польшей. Он отметил, что это лишь один из обсуждаемых вариантов, однако лично он считает, что возвращение к польской границе образца 1939 года, то есть отсутствие какой-либо «прокладки» между Россией и Польшей, было бы наиболее логичным решением.

Блогер высказал предположение о продолжительности конфликта и отметил, что многое зависит от количества допущенных ошибок. По его мнению, победит тот, кто меньше ошибается и быстрее учится на них.

«Ещё надо бороться, бороться и бороться», — заявил Подоляка.