«Манипулируют и затягивают»: В Госдуме предложили запретить соцсети для детей

Депутат Госдумы Александр Ющенко заявил «Постньюс» о необходимости запрета соцсетей для подростков в России, сославшись на опыт Франции и угрозу цифровой зависимости. По его словам, влияние соцсетей на несовершеннолетних должно регулироваться на государственном уровне. Парламентарий подчеркнул, что дети до 18 лет особенно уязвимы перед цифровой зависимостью, а соцсети активно манипулируют сознанием молодёжи, формируя мировоззрение в нужном ключе.

«Подростковый возраст — это время формирования характера, мировоззрения и мнения. И если это происходит под влиянием соцсетей, которые манипулируют и ангажированы, это опасно», — поделился Ющенко.

Депутат отметил, что тема требует широкой дискуссии с участием государства, экспертов и общества в целом. В качестве примера он привёл инициативы Франции, где уже введены ограничения на доступ в соцсети для несовершеннолетних, а теперь обсуждается полное закрытие TikTok, Instagram* и YouTube для детей младше 15 лет, если Евросоюз не примет общие меры.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране могут ввести запрет на доступ к соцсетям для детей до 15 лет, если ЕС не примет аналогичное решение в ближайшие месяцы. Поводом к обсуждению стали трагические события в Ножане: 10 июня 14-летний подросток напал с ножом на сотрудницу школы во время досмотра сумок. Женщина скончалась от полученных ранений, нападавший был задержан.