Госдума одобрила поправки в федеральный бюджет на 2025 год, увеличив запланированные расходы на 829 млрд рублей. Основанием для пересмотра бюджета послужили обновлённые прогнозы экономического развития страны и данные об исполнении бюджета за прошедший период.

Прогноз роста ВВП на конец года не изменился (2,5%), однако пересмотрены другие экономические показатели. Ожидается более высокая инфляция — 7,6% вместо 4,5%, и более низкая цена на нефть — 56 долларов вместо 69,7 доллара за баррель. Примечательно, что прогноз курса рубля улучшен до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.

Кроме того, увеличен прогнозируемый объём ВВП на текущий год — с 214,575 трлн рублей до 221,861 триллиона. Однако, несмотря на это, доходы федерального бюджета снизятся с 40,296 до 38,506 трлн рублей. В то же время, расходы бюджета вырастут с 41,469 до 42,298 трлн рублей. В результате дефицит бюджета увеличится с 0,5% до 1,7% от ВВП.

Также увеличены бюджетные средства, выделяемые на социальные выплаты и другие обязательства перед населением, включая социальную поддержку, финансирование обороны и безопасности, помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО, и развитие технологического потенциала страны. В 2025 году на эти цели будет направлено 1,649 трлн рублей, что больше, чем запланированные ранее 1,634 трлн рублей.

Вместе с тем в приоритете — развитие сельского хозяйства, на которое выделяется дополнительно 41,847 млрд рублей. Значительные средства также направляются на здравоохранение (26 млрд рублей) и оборону (24,178 млрд рублей). Не остаются без внимания и вопросы социальной поддержки (17,778 млрд рублей), экономического развития и инноваций (2,86 млрд рублей), а также образования (3,26 млрд рублей).

Помимо этого, «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) и «Туризм.РФ» получат возможность в 2025 году использовать неизрасходованные средства, ранее внесённые в их уставные капиталы, на конкретные проекты. ОАК сможет выделить до 400 млн рублей на обновление систем связи на самолётах Ту-214 специального назначения. Также корпорация получит право направить до 2,2 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для повышения характеристик и снижения веса авиалайнера МС-21-310.

Корпорация «Туризм.РФ» сможет направить до 1,726 млрд рублей на льготное кредитование организациям, пострадавшим в связи с ущербом, нанесённым туристическому бизнесу Анапы и Темрюкского района Краснодарского края из-за отмены бронирований весной и летом 2024 года после аварии танкеров в Керченском проливе. Средства, в частности, будут направлены на поддержку гостиниц, расположенных в зоне закрытых пляжей, посредством предоставления им льготных займов для обеспечения непрерывности их работы.