СБУ анонсировала трёхдневные проверки во Львове
СБУ проведёт контрразведывательные мероприятия во Львове с 12 по 16 июня
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С 12 по 16 июня во Львове будут проходить масштабные мероприятия Службы безопасности Украины. Как сообщили в пресс-службе областного управления СБУ, в работу оперативных групп будут также включены сотрудники полиции. Контрразведывательные мероприятия охватят весь город. Какие именно задачи будут стоять перед правоохранителями, в ведомстве не уточнили.
Подобные проверки обычно включают в себя усиленный досмотр транспорта, проверку документов, выявление подозрительных лиц и возможной агентурной деятельности. Жителям Львова рекомендовано с пониманием отнестись к работе силовиков.
Ранее в Сумской области Нацгвардия Украины начала масштабную закупку противоударных щитов для разгона демонстраций. Согласно данным тендерной платформы Prozorro, воинская часть 2276 НГУ заказала снаряжение на сумму около 30 миллионов гривен. Закупка вызвала активное обсуждение в соцсетях, особенно на фоне сложной социально-экономической ситуации на Украине.