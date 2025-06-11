СБУ анонсировала трёхдневные проверки во Львове

С 12 по 16 июня во Львове будут проходить масштабные мероприятия Службы безопасности Украины. Как сообщили в пресс-службе областного управления СБУ, в работу оперативных групп будут также включены сотрудники полиции. Контрразведывательные мероприятия охватят весь город. Какие именно задачи будут стоять перед правоохранителями, в ведомстве не уточнили.

Подобные проверки обычно включают в себя усиленный досмотр транспорта, проверку документов, выявление подозрительных лиц и возможной агентурной деятельности. Жителям Львова рекомендовано с пониманием отнестись к работе силовиков.