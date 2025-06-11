Названы самые угоняемые автомобили в России
Число угонов машин в России за пять месяцев 2025 года выросло в 1,3 раза
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По данным компании «АльфаСтрахование», в январе–мае 2025 года в России зафиксирован резкий рост числа угонов автомобилей — показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по числу угнанных автомобилей стала LADA. За ней следуют Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ.
«Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 годом мы видим тренд на увеличение», – рассказал Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».
Эксперты также назвали регионы, где автомобили угоняют чаще всего. С большим отрывом лидирует Москва, затем идёт Санкт-Петербург. В список регионов с высокой активностью угонщиков впервые вошли Курская и Астраханская области, а также Удмуртия.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал россиянам рекомендации, как снизить риск угона. По его словам, индивидуальная маркировка автомобиля — набивка идентификационных номеров или аэрография — делает машину более заметной и отпугивает преступников.