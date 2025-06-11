Названы самые угоняемые автомобили в России

По данным компании «АльфаСтрахование», в январе–мае 2025 года в России зафиксирован резкий рост числа угонов автомобилей — показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по числу угнанных автомобилей стала LADA. За ней следуют Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ.

«Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 годом мы видим тренд на увеличение», – рассказал Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».

Эксперты также назвали регионы, где автомобили угоняют чаще всего. С большим отрывом лидирует Москва, затем идёт Санкт-Петербург. В список регионов с высокой активностью угонщиков впервые вошли Курская и Астраханская области, а также Удмуртия.