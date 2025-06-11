Зависимость от гаджетов рушит молодые семьи в России, поэтому нужно запустить специальные программы и открыть центры для возврата к живому общению. С такой идеей выступил депутат Брянской областной думы, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, семейные клубы и православные центры досуга могут сыграть ключевую в роль в поддержании нормальных отношений.

«Современные молодые пары не хотят создавать семьи, а только торчат в гаджетах. Я не согласен с психологами, утверждающими, что интернет не мешает парам, если у них есть общие интересы. Чтобы решить эту проблему, нужно не просто цифровое воздержание, а более радикальные меры. Требуется не просто ограничить время в Сети, а вернуть культуру живого общения. Нам нужны семейные клубы, православные центры досуга, программы по отказу от цифровой зависимости», — подчеркнул депутат в беседе с NEWS.ru.

Иванов дополнил, что невозможно совмещать здоровые отношения с постоянным скроллингом лент в соцсетях. По его словам, настоящая семья строится на внимании, заботе и совместных активностях. Психологи ошибочно оправдывают чрезмерное использование гаджетов доверием между партнёрами, однако это лишь ведёт к разобщённости, отметил общественник.

«Какие могут быть общие интересы, если супруги даже не смотрят друг на друга за ужином», — подытожил депутат.