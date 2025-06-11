«Прибьём паспорт гвоздём ко лбу»: Стало известно об угрозах учителям от сбежавших на Украину коллег
Шапша: Сбежавшие из ЛНР на Украину учителя угрожают оставшимся коллегам
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Сбежавшие на Западную Украину учителя из школы в посёлке Золотое в ЛНР отправляли своим бывшим коллегам угрожающие сообщения, в которых обещали «вернуться и прибить их красные паспорта к лбам гвоздями». Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он также отметил, что такие угрозы являются частью попыток переписать историю и навязать новую трактовку фактов.
«Часть коллег [учителей, оставшихся в школе] уехали на Западную Украину и оттуда им писали такие сообщения: «Ну, что? Получили свои красные паспорта? Мы вернёмся и гвоздями прибьём их вам ко лбам»… Какие мозги должны быть промытые и загипнотизированные, чтобы человек так написал другому человеку?» — цитирует губернатора РИА «Новости».
Школа в посёлке Золотое долгое время находилась под контролем ВСУ. Во время отступления украинских сил, учебное заведение подверглось обстрелу, но Калужская область восстановила её. Шапша подчеркнул, что в нынешнее время необходимо воспитывать в детях умение анализировать происходящее вокруг.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что до воссоединения с РФ в ЛНР не было современного медицинского оборудования. В регионе были проблемы с современным медицинским оборудованием и раньше. А это, в свою очередь, чревато сложностями с подготовкой кадров, ведь врачи никогда не работали на новой технике.