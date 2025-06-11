Чудо или природное явление? Учёные выяснили, как Моисей мог разделить Красное море

Пророк Моисей смог «разделить» Красное море благодаря редкому природному явлению. Об этом пишет Daily Star.

В одной из известных притч Ветхого Завета говорилось, что Моисей, ведомый Богом, поднял посох и заставил воды моря разделиться. Это позволило ему вывести израильтян из рабства в Египте. Однако группа исследователей из США и Израиля уверены, что всё дело в определённых метеорологических условиях.

Они смоделировали ситуацию, и, согласно их выводам, сильный ветер, который дул в течение нескольких часов подряд, мог вытолкнуть воду из мелководной лагуны или залива. Тем самым образовав проход ко дну, временно став сухим.

Такое явление называется «обратный нагон», когда силы ветра отгоняют воду от побережья на значительное расстояние. При этом учёные отметили, что во время эксперимента не ставили перед собой цель подтвердить или опровергнуть библейскую притчу. Они предположили возможное природное явление, которое воспринимается как чудо.