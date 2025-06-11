Минобороны РФ сообщило о полёте бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Как уточнили в Минобороны, на некоторых участках пути российские бомбардировщики сопровождались истребителями других стран. Также подчёркивается, что дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами различных регионов, включая Арктику, Атлантику, Тихий океан, Балтийское и Чёрное моря, при этом все полёты осуществляются в соответствии с международными нормами.