Минобороны РФ сообщило о полёте бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой
МО РФ: Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полёт над Балтикой
Российские дальние бомбардировщики Ту-22м3 совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Ту-22м3 совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Видео © Telegram / Минобороны России
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30см и Су-27 ВКС. Продолжительность полета составила более четырёх часов», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, на некоторых участках пути российские бомбардировщики сопровождались истребителями других стран. Также подчёркивается, что дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами различных регионов, включая Арктику, Атлантику, Тихий океан, Балтийское и Чёрное моря, при этом все полёты осуществляются в соответствии с международными нормами.
А в конце мая 20 российских кораблей вышли в Балтийское море в сопровождении самолётов и вертолётов, чтобы провести там военные учения. Одновременно с этим туда выдвинулся и флот Североатлантического альянса.
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