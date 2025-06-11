Владельцу застрявших в России самолётов выплатят более $1 млрд

В Лондоне суд обязал выплатить ирландской лизинговой компании AerCap 1 миллиард долларов. Об этом говорится в документе решения Высокого суда Англии и Уэльса.

По решению суда, страховщики AIG, Lloyd’s of London и Chubb должны выплатить AerCap 1,035 миллиарда долларов. Это одна из крупнейших компенсаций в истории британских судов. Суд квалифицировал ситуацию как «военные риски», что дало право компании на получение страховки.

Кроме AerCap, аналогичные иски подали и другие лизинговые компании, среди которых Merx Aviation и Dubai Aerospace Enterprise. Их суммы компенсаций пока не раскрываются.