Владельцу застрявших в России самолётов выплатят более $1 млрд
Суд в Лондоне обязал выплатить владельцу застрявших в РФ самолётов более $1 млрд
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В Лондоне суд обязал выплатить ирландской лизинговой компании AerCap 1 миллиард долларов. Об этом говорится в документе решения Высокого суда Англии и Уэльса.
По решению суда, страховщики AIG, Lloyd’s of London и Chubb должны выплатить AerCap 1,035 миллиарда долларов. Это одна из крупнейших компенсаций в истории британских судов. Суд квалифицировал ситуацию как «военные риски», что дало право компании на получение страховки.
Кроме AerCap, аналогичные иски подали и другие лизинговые компании, среди которых Merx Aviation и Dubai Aerospace Enterprise. Их суммы компенсаций пока не раскрываются.
А ранее московский суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади. Иск подала прокуратура, которая посчитала действующие правила заниженными.