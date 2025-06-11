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11 июня, 15:54

Авто с дипномерами врезалось в пушку в московском сквере

Mash: Автомобиль с дипномерами Сьерра-Леоне врезался в пушку в Москве

В Москве автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезался в пушку, установленную в сквере. Об инциденте сообщает Mash.

Авто с дипномерами Сьерра-Леоне врезалось в пушку в Москве. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в автомобиле находились мужчина и женщина африканской внешности. Предположительно, водитель потерял сознание или почувствовал себя плохо за рулём. За несколько минут до ДТП, примерно за 15 минут, его видели в магазине напротив, где он покупал сухофрукты.

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Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с двумя иномарками на трассе между Ярославлем и Любимом. Четверо человек погибли на месте, ещё у троих различные травмы.

Обложка © Telegram / Mash

Наталья Демьянова
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