Адвоката Медведчука и Шария приговорили к 10 годам тюрьмы

На Украине заочно вынесли приговор Валентину Рыбину, который ранее выступал адвокатом Виктора Медведчука, лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Рыбин обвиняется в «коллаборационной деятельности», за это его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Суд также постановил о конфискации его имущества. Известно, что в настоящее время Рыбин входит в руководящий состав российской администрации на Левобережье Херсонской области.