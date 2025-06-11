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11 июня, 16:35

Адвоката Медведчука и Шария приговорили к 10 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил адвоката Шария и Медведчука к 10 годам за коллаборацию

Валентин Рыбин. Обложка © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Валентин Рыбин. Обложка © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

На Украине заочно вынесли приговор Валентину Рыбину, который ранее выступал адвокатом Виктора Медведчука, лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Рыбин обвиняется в «коллаборационной деятельности», за это его приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Суд также постановил о конфискации его имущества. Известно, что в настоящее время Рыбин входит в руководящий состав российской администрации на Левобережье Херсонской области.

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Ранее Анатолий Шарий сообщил в соцсетях, что Винницкий суд заочно признал его виновным по делу о государственной измене. При возвращении на территорию Украины из Испании ему грозит 15 лет тюремного заключения.

Полина Никифорова
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