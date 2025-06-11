«Очень мило»: Трамп растрогался поступком Маска
NYP: Трамп назвал очень милым заявление Маска о сожалении из-за постов о нём
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Заявление американского предпринимателя Илона Маска, выразившего сожаление по поводу некоторых своих комментариев в адрес президента Штатов Дональда Трампа, было оценено главой государства как «очень милое».
«Я подумал, очень мило, что он так поступил», — подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами.
Однако, как стало известно New York Post, президент США не уточнил, готов ли он простить Маска и забыть о прежних разногласиях.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил, что испытывает сожаление по поводу ряда своих критических замечаний, сделанных в адрес Трампа. Теперь же миллиардер отступил от своей непримиримой позиции, заявив, что «перегнул палку».