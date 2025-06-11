«Очень мило»: Трамп растрогался поступком Маска

Заявление американского предпринимателя Илона Маска, выразившего сожаление по поводу некоторых своих комментариев в адрес президента Штатов Дональда Трампа, было оценено главой государства как «очень милое».

«Я подумал, очень мило, что он так поступил», — подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами.

Однако, как стало известно New York Post, президент США не уточнил, готов ли он простить Маска и забыть о прежних разногласиях.