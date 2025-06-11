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11 июня, 16:56

«Очень мило»: Трамп растрогался поступком Маска

NYP: Трамп назвал очень милым заявление Маска о сожалении из-за постов о нём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO

Заявление американского предпринимателя Илона Маска, выразившего сожаление по поводу некоторых своих комментариев в адрес президента Штатов Дональда Трампа, было оценено главой государства как «очень милое».

«Я подумал, очень мило, что он так поступил», — подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами.

Однако, как стало известно New York Post, президент США не уточнил, готов ли он простить Маска и забыть о прежних разногласиях.

Трамп не исключил сценария, что помирится с Илоном Маском
Трамп не исключил сценария, что помирится с Илоном Маском

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил, что испытывает сожаление по поводу ряда своих критических замечаний, сделанных в адрес Трампа. Теперь же миллиардер отступил от своей непримиримой позиции, заявив, что «перегнул палку».

Ольга Сливченко
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