Посол РФ в Турции Ерхов сообщил о завершении своей работы

Алексей Ерхов завершил свою миссию в качестве российского посла в Турции, о чём он сам сообщил. В республике он пробыл 14 лет.



«Дорогие друзья! Многие из вас знают, что я избегаю произносить речи во время государственных приемов, стараясь уделять внимание гостям. Сегодня я хочу сделать исключение из этого правила. Поскольку для нас, меня и моей супруги, данный приём является прощальным», — сказал Ерхов на приёме по случаю Дня России.

Он добавил, что дата его отъезда из Турции пока ещё не определена.