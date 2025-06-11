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11 июня, 17:05

Посол РФ в Турции Ерхов сообщил о завершении своей работы

Алексей Ерхов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Ерхов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Ерхов завершил свою миссию в качестве российского посла в Турции, о чём он сам сообщил. В республике он пробыл 14 лет.

«Дорогие друзья! Многие из вас знают, что я избегаю произносить речи во время государственных приемов, стараясь уделять внимание гостям. Сегодня я хочу сделать исключение из этого правила. Поскольку для нас, меня и моей супруги, данный приём является прощальным», — сказал Ерхов на приёме по случаю Дня России.

Он добавил, что дата его отъезда из Турции пока ещё не определена.

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Наталья Демьянова
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