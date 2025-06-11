В Совфеде предложили ужесточить наказание за изнасилование

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал в своём Telegram-канале инициативу замминистра юстиции Елены Ардабьевой о снижении возраста уголовной ответственности до 14 лет по ряду тяжких преступлений. По словам сенатора, необходимо не только обсуждать возраст привлечения к ответственности, но и повышать сами сроки наказания за изнасилование.

«По моему мнению уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнём консультации по данному вопросу с Верховным Судом и Правительством», — отметил Клишас.

Сейчас по статье УК РФ за изнасилование без отягчающих обстоятельств предусмотрено от трёх до шести лет лишения свободы. При наличии отягчающих факторов наказание может доходить до пожизненного заключения.