Путин заявил о необходимости оперативного усиления сухопутных войск России
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В кратчайшие сроки необходимо нарастить боевые возможности сухопутных войск, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений. Он отметил, что именно сухопутные войска остаются доминирующей силой при ведении современных военных действий, независимо от их масштаба и интенсивности.
«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития», — сказал глава государства.
Путин добавил о необходимости обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.