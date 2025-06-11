Путин заявил о необходимости оперативного усиления сухопутных войск России

В кратчайшие сроки необходимо нарастить боевые возможности сухопутных войск, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений. Он отметил, что именно сухопутные войска остаются доминирующей силой при ведении современных военных действий, независимо от их масштаба и интенсивности.