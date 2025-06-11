Генпрокуратура вернула жильё, незаконно отобранное у санатория в Кисловодске
Дом на территории санатория «Красные камни» в Кисловодске передали государству
Санаторий «Красные камни». Обложка © Управление делами Президента Российской Федерации
В Кисловодске жилой дом, построенный на земле санатория «Красные камни», передан в собственность государства. Такое решение 11 июня принял Черёмушкинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает «Коммерсант».
Речь идёт о девятиэтажном здании с 86 квартирами, которое появилось на участке федерального санатория, расположенного в национальном парке. Строительство было одобрено директором учреждения Сергеем Макаровым без согласования с Управделами Президента.
Основанием для застройки стали договоры с компанией «Центр управления активами» (ЦУА), связанной с бывшим главой Межрегиональной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа Магомедом Каитовым. По условиям соглашения, санаторию должны были передать 22% площади, но позднее эта доля была снижена до 2%. Взамен учреждение получило менее 5 млн рублей. Остальные квартиры перешли к ЦУА.
Дом был сдан в эксплуатацию 15 лет назад. Сейчас его рыночная стоимость превышает 1,5 млрд рублей. Часть квартир оказалась оформлена на знакомых и родственников фигурантов дела, а также на сотрудников компаний, с ними связанных.
Сергей Макаров в 2024 году был признан виновным в превышении полномочий, но от наказания освобождён из-за истечения срока давности. Магомед Каитов, который проходит по другому делу о хищении 5 млрд рублей и создании преступной группы, скрывается за границей. Его дело рассматривается без его участия.
Ранее стало известно, что следствие официально выдвинуло задержанному мэру Красноярска обвинение в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей. Владиславу Логинову вменяется ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».