Генпрокуратура вернула жильё, незаконно отобранное у санатория в Кисловодске

В Кисловодске жилой дом, построенный на земле санатория «Красные камни», передан в собственность государства. Такое решение 11 июня принял Черёмушкинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идёт о девятиэтажном здании с 86 квартирами, которое появилось на участке федерального санатория, расположенного в национальном парке. Строительство было одобрено директором учреждения Сергеем Макаровым без согласования с Управделами Президента.

Основанием для застройки стали договоры с компанией «Центр управления активами» (ЦУА), связанной с бывшим главой Межрегиональной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа Магомедом Каитовым. По условиям соглашения, санаторию должны были передать 22% площади, но позднее эта доля была снижена до 2%. Взамен учреждение получило менее 5 млн рублей. Остальные квартиры перешли к ЦУА.

Дом был сдан в эксплуатацию 15 лет назад. Сейчас его рыночная стоимость превышает 1,5 млрд рублей. Часть квартир оказалась оформлена на знакомых и родственников фигурантов дела, а также на сотрудников компаний, с ними связанных.

Сергей Макаров в 2024 году был признан виновным в превышении полномочий, но от наказания освобождён из-за истечения срока давности. Магомед Каитов, который проходит по другому делу о хищении 5 млрд рублей и создании преступной группы, скрывается за границей. Его дело рассматривается без его участия.