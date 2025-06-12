Бессент напомнил Конгрессу о непредвиденных последствиях от новых санкций против России

Министерство финансов США выразило предостережение Конгрессу относительно возможных последствий ужесточения санкционного давления на Россию. Об этом стало известно в ходе слушаний в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент подчеркнул, что администрация страны рассматривает все доступные варианты для урегулирования конфликта на Украине и просит законодателей учитывать потенциальные риски при принятии новых санкционных мер.

«Экономические рычаги остаются важной составляющей стратегии администрации по прекращению конфликта. Все варианты рассматриваются. Минфин готов принять меры, чтобы способствовать достижению прочного и длительного мира. Существующие санкции США и меры экспортного контроля в отношении России остаются в силе и продолжают выполняться. Я знаю о законопроекте. Я бы призвал Конгресс продолжать предоставлять администрации гибкость для поддержки переговоров. Мы должны помнить о непредвиденных последствиях», — заявил Бессент.

Глава Минфина добавил, что ведомство располагает необходимыми ресурсами для соблюдения действующего санкционного режима.