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11 июня, 23:10

«Черноморец» уладил вопросы с финансированием и прошёл лицензирование в Первой лиге

«Черноморец» подтвердил готовность к участию в Первой лиге в новом сезоне

Футболисты клуба «Черноморец». Обложка © Футбольный клуб «Черноморец»

Футболисты клуба «Черноморец». Обложка © Футбольный клуб «Черноморец»

Футбольный клуб «Черноморец» успешно прошёл процедуру лицензирования и сможет принять участие в следующем сезоне Первой лиги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Руководство «Черноморца» предоставило в Российский футбольный союз (РФС) необходимые гарантии для обеспечения участия команды в предстоящем сезоне. Подготовка к новому розыгрышу начнётся уже в ближайшее воскресенье на базе в Абрау-Дюрсо.

В заявлении клуба подчёркивается, что сохранение профессионального статуса стало возможным благодаря совместным усилиям председателя наблюдательного совета, президента клуба и членов правления. Клуб намерен не только удержать достигнутый уровень, но и демонстрировать качественную игру, которая порадует болельщиков.

По итогам минувшего сезона «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и претендовал на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. Однако клуб не получил лицензию, необходимую для выступления в высшем дивизионе.

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Ранее новороссийский «Черноморец» выразил несогласие с решением РФС об отказе в выдаче лицензии для участия в Российской премьер-лиге. Клуб заявил о намерении оспорить данное решение в Апелляционном комитете РФС. Основанием для отказа стали проблемы с домашним стадионом, не соответствующим требованиям РПЛ.

Антон Голыбин
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