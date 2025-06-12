Новая эра изучения: Учёные показали ранее невиданную сторону Солнца

Первые в истории снимки южного полюса Солнца получены аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии NASA. Об этом сообщила пресс-служба ЕКА. Уникальные кадры открывают новую страницу в изучении нашей звезды.

«Сегодня мы представляем первые в истории человечества изображения (южного — Прим Life.ru) полюса Солнца. Оно — наша ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые, уникальные изображения в рамках нашей миссии Solar Orbiter — начало новой эры изучения Солнца», — заявил директор по науке ЕКА Кэрол Манделл.

Зонд смог детально снять фотосферу, магнитное поле и корону Солнца. Для получения изображений применялись три формирователя: поляриметрический и гелиосейсмический (PHI), формирователь в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI) и спектральный формирователь для корональной среды (SPICE).

Данные, полученные в ходе миссии, помогут учёным лучше понять движение материи во внешних слоях Солнца и обнаружить неожиданные явления, в том числе полярные газовые вихри. ЕКА обещает опубликовать подробные данные о полёте Solar Orbiter от северного к южному полюсу Солнца к октябрю.