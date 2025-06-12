Умер актёр из «Лица со шрамом» Харрис Юлин

Американский актёр Харрис Юлин ушёл из жизни 10 июня в Нью-Йорке в возрасте 87 лнт. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил официальный представитель актёра журналу People.

«Юлин был одним из пионеров поколения, которое страстно увлекалось актёрским мастерством. Эта глубокая, пожизненная преданность делу привела к потрясающим, запоминающимся выступлениям, которые стали подарком для зрителей, актёров, с которыми он работал, и самого актёрского искусства», — говорится в заявлении его семьи.

Харрис Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. Его творческая биография охватывает более сотни проектов — от кино и телевидения до театральных постановок. Зрителю он запомнился ролями в фильме «Лицо со шрамом» (1983), сиквеле «Охотников за привидениями» (1989) и в «В поисках Ричарда» (1996).

В 1996 году Юлин был номинирован на премию «Эмми» за эпизодическое появление в сериале «Фрейзер», а в 2019 году — в составе актёрской команды «Озарка» — на награду Гильдии киноактёров США.