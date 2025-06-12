Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Ярославля

Аэропорт Ярославль (Туношна) снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Ограничения этой ночью вводились и в двух столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково. Они продлились чуть больше часа и были сняты.