ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 02:38

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Ярославля

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Аэропорт Ярославль (Туношна) снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Ограничения этой ночью вводились и в двух столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково. Они продлились чуть больше часа и были сняты.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar