ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 07:53

Злой дед из Чебоксар посчитал детей грызунами и гонял их с площадки антикрысиным ультразвуком

МВД: В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель для крыс против детей

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Чебоксарах пенсионер использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во дворе детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель для крыс против детей. Видео © Telegram / УМВД по городу Чебоксары

«Мужчина включал ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, будучи недовольным, что играющие во дворе дети сильно шумят», — говорится в материале.

В ведомстве отметили, что 72-летний мужчина включал звук при помощи колонок, которые воспроизводили медиафайлы, найденные в Интернете. Он также делал это и после 23:00, когда шуметь запрещено.

Пенсионер объяснил, что его «достали» дети, которые шумят под его окном и бездействие их родителей. Кстати, полицейским он заявил, что таким образом он не отпугивал играющих ребятишек, а хотел «привести в чувство» их родителей.

На вредного пенсионера составили административный протокол по статье «Нарушение тишины и покоя граждан». Все технические устройства у фигуранта были изъяты. В настоящее время отдел полиции продолжает проверку по данному факту.

В Южной Осетии пьяный пенсионер отлупил палкой главу МВД республики
В Южной Осетии пьяный пенсионер отлупил палкой главу МВД республики

Ранее Life.ru сообщал, что под Новосибирском обычно добрый пенсионер внезапно открыл стрельбу по дачникам в садовом товариществе «Ивушка» в посёлке Мочище. Причиной неожиданных изменений стал алкоголь после него милый сосед становился буйным агрессором. Он взял ружье, укрывшись в своём доме, и начал угрожать людям.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar