Злой дед из Чебоксар посчитал детей грызунами и гонял их с площадки антикрысиным ультразвуком

В Чебоксарах пенсионер использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во дворе детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель для крыс против детей. Видео © Telegram / УМВД по городу Чебоксары

«Мужчина включал ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, будучи недовольным, что играющие во дворе дети сильно шумят», — говорится в материале.

В ведомстве отметили, что 72-летний мужчина включал звук при помощи колонок, которые воспроизводили медиафайлы, найденные в Интернете. Он также делал это и после 23:00, когда шуметь запрещено.

Пенсионер объяснил, что его «достали» дети, которые шумят под его окном и бездействие их родителей. Кстати, полицейским он заявил, что таким образом он не отпугивал играющих ребятишек, а хотел «привести в чувство» их родителей.

На вредного пенсионера составили административный протокол по статье «Нарушение тишины и покоя граждан». Все технические устройства у фигуранта были изъяты. В настоящее время отдел полиции продолжает проверку по данному факту.