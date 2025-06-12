Скончался бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов

Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов ушёл из жизни на 79 году жизни. Об этом сообщил нынешний глава региона Александр Авдеев в своём телеграм-канале.

«Николай Виноградов останется в нашей памяти как сильный лидер, крепкий хозяйственник, надёжный товарищ. Земляки оценили его заслуги, он удостоен звания почётного гражданина Владимирской области. Его имя навсегда вписано в её историю, его дела продолжают жить», — написал Авдеев.

Он отметил, что для него Виноградов стал мудрым советником. Они были единомышленниками во многих вопросах развития региона. Авдеев также выразил соболезнования семье Виноградова, пообещав оказать поддержку.

Николай Виноградов родился 22 апреля в 1947 году во Владимире. В 1973 году закончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Трудовая деятельность началась в 1966-1977 годах, когда он работал на Владимирском заводе ЖБК и из простого сотрудника стал главным инженером.

Возглавлял Владимирскую область Виноградов с 2000 по 2013 годы. До этого с 1996-го руководил местной администрацией. Благодаря ему, по словам Авдеева, регион смог справиться с перипетиями в 1990-е, «достиг стабильности, и взял курс на развитие». Также Виноградов был награждён орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.