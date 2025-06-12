«Большая страна — большие возможности»: Молодежь со всего мира развернула огромный триколор в Приморье

В честь Дня России команда «Молодёжь Приморья» при поддержке Международного клуба дружбы и студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) провела масштабную акцию. На полуострове Гамова студенты из 18 стран мира развернули огромный российский флаг.

Участники акции по случаю Дня России развернули огромный триколор на острове Гамова в Приморье. Видео © Telegram / Молодёжь Приморья

«Меня зовут Алехандра, я из Колумбии. Я решила поступить в России, потому что думаю, что большая страна — значит большие возможности. Я люблю Россию. Люди здесь очень добрые, и, на самом деле, очень открытые. Чувствую себя как дома», — поделилась одна из участниц акции.

Над бухтами Витязь и Астафьева, на самой высокой точке полуострова Гамова, взметнулся огромный российский триколор. Более 70 молодых людей из 18 стран мира совместно развернули полотно площадью более 300 квадратных метров.

День России, отмечаемый ежегодно 12 июня, является официальным государственным праздником. Эта дата связана с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Праздник был учреждён в 1992 году.