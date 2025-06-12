Житель Бурятии едва не подорвался на авиабомбах в лесу

Находка в лесу в Бурятии едва не обернулась трагедией для местного жителя, который наткнулся на авиабомбы. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

«Участок осмотрели, но предупредили, что могут обнаружиться ещё, поэтому призвали быть осторожнее», – сообщается в публикации.

По данным телеграм-канала, в лесу близ населённого пункта Кяхта мужчина чуть не совершил наезд на боеприпасы. Обнаружив подозрительные предметы, он сообщил об этом службам. Прибывшие на место военнослужащие изъяли авиабомбы для последующей утилизации.