Посол США в России Линн Трейси завершает свою миссию

Посол США в России Линн Трейси скоро покинет пост, сообщила пресс-служба американского посольства в Москве. Завтра, 13 июня, состоится специальный прямой эфир, посвященный прощанию с дипломатом.

«Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18:30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси, которая вскоре завершит свою миссию в посольстве США в Российской Федерации», — сказано в сообщении официального телеграм-канала посольства.

Линн Трейси успела поработать в дипломатических представительствах США в России, Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане. За свою работу её представили к награде Государственного секретаря за проявленное мужество и Почётной награды за выдающиеся заслуги.