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Регион
12 июня, 10:05

Посол США в России Линн Трейси завершает свою миссию

Посол США в России Линн Трейси. Обложка © Wikipedia / United States Department of State

Посол США в России Линн Трейси. Обложка © Wikipedia / United States Department of State

Посол США в России Линн Трейси скоро покинет пост, сообщила пресс-служба американского посольства в Москве. Завтра, 13 июня, состоится специальный прямой эфир, посвященный прощанию с дипломатом.

«Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18:30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси, которая вскоре завершит свою миссию в посольстве США в Российской Федерации», — сказано в сообщении официального телеграм-канала посольства.

Линн Трейси успела поработать в дипломатических представительствах США в России, Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане. За свою работу её представили к награде Государственного секретаря за проявленное мужество и Почётной награды за выдающиеся заслуги.

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Ранее Life.ru сообщал, что США выступили против переезда дипмиссии КНР в Лондонский Сити, который находится рядом с ключевыми коммуникационными узлами в центре Лондона. Китай купил здание шесть лет назад, но до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства.

Полина Никифорова
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