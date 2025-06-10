Колумбийцы через посольство России ищут родственников, воевавших за ВСУ

Колумбийцы обращаются в посольство России с просьбой помочь в поиске родственников, уехавших на Украину воевать в составе ВСУ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Боготе.

«Действительно, к нам поступают обращения от родственников колумбийских наемников с просьбой о содействии в розыске пропавших», — подтвердили в посольстве.

Дипломаты рекомендуют гражданам Колумбии связываться также с посольством своей страны в Москве.Посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра ранее отмечал, что у официальной Боготы нет точной информации о числе колумбийцев, принимающих участие в конфликте, но известно примерно о 70–80 погибших. В марте родственники наемников устроили акцию у здания МИД Колумбии, требуя от властей данных о судьбе своих близких.