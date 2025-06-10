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10 июня, 07:59

Колумбийцы через посольство России ищут родственников, воевавших за ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Колумбийцы обращаются в посольство России с просьбой помочь в поиске родственников, уехавших на Украину воевать в составе ВСУ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Боготе.

«Действительно, к нам поступают обращения от родственников колумбийских наемников с просьбой о содействии в розыске пропавших», — подтвердили в посольстве.

Дипломаты рекомендуют гражданам Колумбии связываться также с посольством своей страны в Москве.Посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра ранее отмечал, что у официальной Боготы нет точной информации о числе колумбийцев, принимающих участие в конфликте, но известно примерно о 70–80 погибших. В марте родственники наемников устроили акцию у здания МИД Колумбии, требуя от властей данных о судьбе своих близких.

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Ранее в Курской области была пресечена попытка прорыва, предпринятая украинскими военными с участием иностранных наёмников из Колумбии и Японии. А зимой российские военные ликвидировали под Курахово большую группу колумбийских наёмников. Иностранцы погибли почти сразу после прибытия в Незалежную и даже не успели выучить язык, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Дзюба, который сложил оружие под Великой Новосёлкой в ДНР.

Марина Фещенко
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