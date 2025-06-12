ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 10:03

Путин: Россия идёт вперёд и шаг за шагом добивается новых высот

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия стремится к амбициозным задачам и шаг за шагом добивается значительных успехов. Об заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

«Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник [День России. — Прим. Life.ru] и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем. Уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперёд. И шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», — отметил российский лидер.

Путин поздравил соотечественников с Днём России
Путин поздравил соотечественников с Днём России

Как ранее сообщал Life.ru, несколько минут назад в Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий. За выдающиеся заслуги перед страной звание Героя Труда получили представители самых разных профессий: от всемирно известного музыканта Владимира Спивакова и легендарного композитора Александра Зацепина до врача из Горловки Нелли Якуненко, учёного-ядерщика Юрия Дикова и тракториста Султангирея Костоева.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar