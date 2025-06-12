Путин: Россия идёт вперёд и шаг за шагом добивается новых высот
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия стремится к амбициозным задачам и шаг за шагом добивается значительных успехов. Об заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.
«Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник [День России. — Прим. Life.ru] и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем. Уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперёд. И шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», — отметил российский лидер.
Как ранее сообщал Life.ru, несколько минут назад в Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий. За выдающиеся заслуги перед страной звание Героя Труда получили представители самых разных профессий: от всемирно известного музыканта Владимира Спивакова и легендарного композитора Александра Зацепина до врача из Горловки Нелли Якуненко, учёного-ядерщика Юрия Дикова и тракториста Султангирея Костоева.