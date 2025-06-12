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12 июня, 10:08

Владельца фуры, из которой вылетали дроны ВСУ, могут выдать России

Адвокат Аграновский: Владельца фуры, из которой вылетали БПЛА, могут выдать РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

В связи с подозрениями в организации атак дронов на российские аэродромы, РФ может добиваться экстрадиции Артёма Тимофеева*. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

«В случае нахождения Тимофеева* в Казахстане, власти этой страны должны задержать его и передать России. Казахстан позиционирует себя как дружественное государство», — сказал адвокат в интервью аif.ru.

Эксперт заявил, что нарушение безопасности ядерной триады может иметь катастрофические последствия для всего мира.

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Напомним, ранее в розыск был объявлен Артём Тимофеев* — уроженец Донецка, возможно причастный к атаке беспилотников на аэродромы в РФ. По предварительным данным, он мог быть владельцем грузовиков, с которых запускались дроны. Мужчина профессионально занимался музыкой — работал диджеем и поддерживал украинские музыкальные коллективы. Также известно, что в 2014 году он яро поддерживал Евромайдан.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
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