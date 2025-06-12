В Госдуме внезапно оценили идею Макрона о детях в соцсетях
Милонов призвал ввести родительский контроль за доступом детей в соцсети
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Депутат Милонов предложил ввести родительский контроль за доступом детей в соцсети. Парламентарий назвал неконтролируемый выход детей в интернет «преступлением» и потребовал обязательной верификации через «Госуслуги».
«Социальные сети для детей должны быть только с разрешения родителей. Выход ребёнка в свободное общение, неконтролируемое, со всевозможными рисками без санкции родителей — это, безусловно, преступление. И социальные сети обязаны запрашивать разрешение совершеннолетних представителей, родителей или законных представителей. То, что сейчас происходит, — это нарушение семейного кодекса», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».
Ранее аналогичные предложения Милонова встречали сопротивление как среди депутатов, так и со стороны Минцифры. Критики указывали на потенциальное сокращение пользовательской базы соцсетей в случае реализации таких мер.
Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что запретит доступ в социальные сети детям младше 15 лет, если это решение не будет принято на уровне Евросоюза. Его призыв прозвучал на фоне трагедии в комунне Ножан, где 10 июня 14-летний парень убил 31-летнюю помощницу по воспитанию.