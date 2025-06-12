В Госдуме внезапно оценили идею Макрона о детях в соцсетях

Депутат Милонов предложил ввести родительский контроль за доступом детей в соцсети. Парламентарий назвал неконтролируемый выход детей в интернет «преступлением» и потребовал обязательной верификации через «Госуслуги».

«Социальные сети для детей должны быть только с разрешения родителей. Выход ребёнка в свободное общение, неконтролируемое, со всевозможными рисками без санкции родителей — это, безусловно, преступление. И социальные сети обязаны запрашивать разрешение совершеннолетних представителей, родителей или законных представителей. То, что сейчас происходит, — это нарушение семейного кодекса», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».

Ранее аналогичные предложения Милонова встречали сопротивление как среди депутатов, так и со стороны Минцифры. Критики указывали на потенциальное сокращение пользовательской базы соцсетей в случае реализации таких мер.