В России военных из СНГ освободили от миграционных требований
Путин освободил от миграционных требований учащихся в РФ военных стран СНГ
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Глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому военные из стран СНГ, обучающиеся в России, и их семьи освобождаются миграционных требований до конца 2027 года. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом, военнослужащие, их супруги, несовершеннолетние дети, в том числе усыновлённые, вправе находиться в стране без обязательной дактилоскопической регистрации. При этой процедуре личность человека подтверждается по отпечаткам пальцев и ладоней. Также эти граждане могут не проходить фотографирование и медицинское освидетельствование.
Ранее Life.ru сообщил, что Госдума одобрила закон, позволяющий иностранным гражданам, находящимся в Москве и Московской области, регистрироваться по месту пребывания с помощью мобильного приложения. Он будет действовать 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Приложение позволит фиксировать геолокацию пользователей при постановке на учёт.