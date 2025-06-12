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12 июня, 11:30

В России военных из СНГ освободили от миграционных требований

Путин освободил от миграционных требований учащихся в РФ военных стран СНГ

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому военные из стран СНГ, обучающиеся в России, и их семьи освобождаются миграционных требований до конца 2027 года. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, военнослужащие, их супруги, несовершеннолетние дети, в том числе усыновлённые, вправе находиться в стране без обязательной дактилоскопической регистрации. При этой процедуре личность человека подтверждается по отпечаткам пальцев и ладоней. Также эти граждане могут не проходить фотографирование и медицинское освидетельствование.

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Ранее Life.ru сообщил, что Госдума одобрила закон, позволяющий иностранным гражданам, находящимся в Москве и Московской области, регистрироваться по месту пребывания с помощью мобильного приложения. Он будет действовать 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Приложение позволит фиксировать геолокацию пользователей при постановке на учёт.

Юлия Сафиулина
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