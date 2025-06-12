В России военных из СНГ освободили от миграционных требований

Глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому военные из стран СНГ, обучающиеся в России, и их семьи освобождаются миграционных требований до конца 2027 года. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, военнослужащие, их супруги, несовершеннолетние дети, в том числе усыновлённые, вправе находиться в стране без обязательной дактилоскопической регистрации. При этой процедуре личность человека подтверждается по отпечаткам пальцев и ладоней. Также эти граждане могут не проходить фотографирование и медицинское освидетельствование.