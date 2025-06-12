В Москве суд прекратил «дело врачей» о смерти новорожденного

Производство по уголовному делу, возбуждённому в отношении врачей московского роддома в связи с гибелью новорожденного, было прекращено. Такое решение принял Гагаринский суд столицы, о чём свидетельствуют данные его электронной картотеки.

«10.06.2025 (вынесено) постановление о прекращении производства по делу», — указано в материалах дела.

Летом 2024 года Гагаринский суд Москвы вынес приговор по делу о гибели младенца в роддоме больницы им. В.В. Виноградова, однако большинство врачей, признанных виновными, избежали реального наказания. Акушер-гинеколог Георгий Каладзе получил условный срок в 1,5 года. Заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия и акушер-гинеколог Анастасия Каюмова, признанные виновными в причинении смерти по неосторожности, были освобождены от наказания из-за истечения срока давности. Аналогично, неонатолог Ирина Герасимова, признанная виновной в подделке документов, также избежала наказания по этой статье. Более того, она была полностью оправдана по обвинению в оказании опасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.

Как было установлено в ходе следствия, в ноябре 2018 года в больницу доставили беременную москвичку с хронической гипоксией плода. Выяснилось, что врачи оставили без внимания сведения из её медкарты о предыдущих быстрых родах и проигнорировали данные УЗИ, указывающие на проблемы с кровотоком в пуповине.

Адвокаты в своих обращениях указывали на отсутствие причинной связи между ненадлежащим оказанием медпомощи и смертью новорожденного. Они также подчёркивали, что вердикт был вынесен на крайне противоречивых экспертных заключениях. Защита просила отменить приговор и оправдать медиков, ссылаясь на то, что суд не исследовал вещественные доказательства: следствие не представило ни историю болезни пациентки, ни ленты КТГ, как указано в деле.