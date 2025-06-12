Кемеровского подростка настигла внезапная гибель от молнии

Около деревни Берёзово Кемеровской области трагически погиб молодой человек. Парень, которому было всего 17 лет, вместе с приятелями возвращался домой во время сильной грозы. По словам очевидцев, именно рядом с ним внезапно ударила молния, вызвав остановку сердца. Об этом сообщает НГС.

Попытки оказания первой медицинской помощи силами случайных прохожих оказались тщетны. Врачи скорой также не смогли вернуть пострадавшего к жизни. Расследованием обстоятельств трагедии занимается региональное управление СКР. Ведётся проверка всех возможных факторов, приведших к несчастному случаю.