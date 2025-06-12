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12 июня, 11:41

Кемеровского подростка настигла внезапная гибель от молнии

В Кузбассе 17-летний парень умер от удара молнии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Около деревни Берёзово Кемеровской области трагически погиб молодой человек. Парень, которому было всего 17 лет, вместе с приятелями возвращался домой во время сильной грозы. По словам очевидцев, именно рядом с ним внезапно ударила молния, вызвав остановку сердца. Об этом сообщает НГС.

Попытки оказания первой медицинской помощи силами случайных прохожих оказались тщетны. Врачи скорой также не смогли вернуть пострадавшего к жизни. Расследованием обстоятельств трагедии занимается региональное управление СКР. Ведётся проверка всех возможных факторов, приведших к несчастному случаю.

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Ранее в Подмосковье молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже, пострадало восемь человек. Внезапный разряд молнии оглушил всех, кто был внутри. Разлетелась еда и напитки.

Полина Никифорова
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