На протяжении веков Россию строили и укрепляли представители разных этносов. Об этом рассказал политолог Вадим Сипров.

Эксперт особо отметил роль казачества, цитируя Льва Толстого: «Казаки создали Россию». Он подчеркнул, что казачьи общины принимали людей разных национальностей — татар, башкир, евреев — при условии принятия православия и одобрения казачьего круга.

Сипров также обратил внимание на угро-финские народы, часть которых ассимилировалась с русскими (меря, мурома), а другие сохранили свою идентичность, как мордва. Среди выдающихся представителей последней он назвал генерала Пуркаева, командовавшего фронтом при разгроме Квантунской армии.

Политолог отметил интересный факт об освоении русскими Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. В большинстве случаев отношения с коренными народами удавалось строить по принципу добрососедства.

«Это тоже исторический факт. Какие-то редкие конфликты некорректной торговли со стороны отдельных русских купцов, пожалуй, не делали погоды. Всё это подтвердилось, например, тем, что в казачьи формирования на Дальнем Востоке — Амурское, Забайкальское казачество — туда очень охотно шли представители местных коренных народов, например, те же якуты», — объяснил он в беседе с РИАМО.

Особые слова политолог нашёл для тувинцев, чьи предки героически сражались в Великой Отечественной войне, а сегодня продолжают боевые традиции на специальной военной операции. То, что эти воины делают сегодня на фронте — является продолжением славных традиций их дедов и прадедов, заключил Сипров.