Алиев в поздравлении с Днём России назвал отношения Баку и Москвы дружескими

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил главе РФ Владимиру Путину поздравление с Днём России, подчеркнув крепкие отношения, связывающие Москву и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Алиев отметил, что «добрые традиции» между странами являются прочной основой для расширения двустороннего сотрудничества и укрепления связей в различных областях. Также он отметил, что народы Азербайджана и России испокон веков находятся в дружественных отношениях и готовы оказать друг другу помощь в нужный момент.