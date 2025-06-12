Алиев в поздравлении с Днём России назвал отношения Баку и Москвы дружескими
Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с Днём России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил главе РФ Владимиру Путину поздравление с Днём России, подчеркнув крепкие отношения, связывающие Москву и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
«Уважаемый Владимир Владимирович, примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника — Дня России», — говорится в сообщении.
Алиев отметил, что «добрые традиции» между странами являются прочной основой для расширения двустороннего сотрудничества и укрепления связей в различных областях. Также он отметил, что народы Азербайджана и России испокон веков находятся в дружественных отношениях и готовы оказать друг другу помощь в нужный момент.
Президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко также поздравили Владимира Путина с Днём России. Каждый из лидеров отметил высокий уровень отношений между странами и выразил уверенность в надёжном и долгосрочном дальнейшем сотрудничестве. Тёплые слова сказал госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что Штаты всегда поддерживали российский народ.