Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России

Глава государства Владимир Путин в своём поздравлении с Днём России, адресованном патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, подчеркнул, что любовь к Родине и гордость за её славное прошлое, а также за выдающиеся достижения народа помогают россиянам справляться с трудностями и достигать всех поставленных задач.