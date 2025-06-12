Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин в своём поздравлении с Днём России, адресованном патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, подчеркнул, что любовь к Родине и гордость за её славное прошлое, а также за выдающиеся достижения народа помогают россиянам справляться с трудностями и достигать всех поставленных задач.
«Поздравляю Вас с Днём России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЦ.
Путин также пожелал патриарху Кириллу «успехов».
Ранее стал известен план работы Владимира Путина на День России. Выходного у президента, как у большинства россиян, нет. Вместо этого российский лидер проведёт встречу с участниками программы «Время героев». С праздником Россию уже поздравил госсекретарь США Марко Рубио. В своей телеграмме он выразил надежду на скорейшее достижение мира между РФ и Украиной.