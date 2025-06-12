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Регион
12 июня, 07:15

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин в своём поздравлении с Днём России, адресованном патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, подчеркнул, что любовь к Родине и гордость за её славное прошлое, а также за выдающиеся достижения народа помогают россиянам справляться с трудностями и достигать всех поставленных задач.

«Поздравляю Вас с Днём России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа»,говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЦ.

Путин также пожелал патриарху Кириллу «успехов».

«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России
«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России

Ранее стал известен план работы Владимира Путина на День России. Выходного у президента, как у большинства россиян, нет. Вместо этого российский лидер проведёт встречу с участниками программы «Время героев». С праздником Россию уже поздравил госсекретарь США Марко Рубио. В своей телеграмме он выразил надежду на скорейшее достижение мира между РФ и Украиной.

Алиса Хуссаин
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