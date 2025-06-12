«Никто не думал, что это возможно»: Трамп назвал оружие, изменившее современные конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в подкасте Pod Force One, заявил, что российско-украинский конфликт фактически является «войной беспилотников». Он подчеркнул, что дроны зарекомендовали себя как высокоэффективное и современное оружие, отличающееся скоростью и интеллектом.

Хозяин Белого дома отметил поразительные темпы, с которыми технологии в данной сфере приобрели решающую роль на поле боя, поскольку всего три года назад нынешнее влияние БПЛА на военную сферу было сложно представить.

Также Трамп подчеркнул, что в настоящее время БПЛА заменяют многие виды вооружений — в том числе самолёты. Американский лидер добавил, что и Россия, и Украина применяют беспилотные летательные аппараты на таком уровне, «о котором никто и не думал, что это возможно».