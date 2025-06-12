«Зачем обманывать народ?»: Самый известный «мовный» пропагандист Украины сбежал в Испанию

Одного из самых знаменитых учителей украинского языка Александра Авраменко заподозрили в бегстве в Испанию. Основанием для таких предположений служит его почти полное исчезновение из публичного пространства за последний год.

Известно, что ранее Авраменко активно участвовал в просветительской деятельности через свой онлайн-блог и регулярно появлялся на телевидении, однако теперь его активность сводится к эпизодическим публикациям в социальных сетях.

«Ваша страница геолокирована и указывает Spain (Испания. — Прим. Life.ru) уже не первый месяц. Зачем обманывать подписчиков?» — написали в комментариях под очередным постом украинского языковеда в соцсетях.

Однако сам пропагандист и популяризатор украинской мовы резко опроверг информацию о своём переезде, уточнив, что выезд мужчин с гражданством Украины за пределы государства запрещён.