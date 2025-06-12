МО подтвердило готовность к регулярным обменам, но указало на неготовность Киева

Министерство обороны России выразило готовность к ежедневному обмену военнопленными с Украиной в рамках графика, согласованного 2 июня 2025 года на переговорах в Стамбуле. Однако как сообщили в ведомстве, украинская сторона не демонстрирует аналогичной оперативности.

По информации Минобороны, Россия привержена выполнению договоренностей и способна проводить возвращение украинских военнопленных в обмен на российских военнослужащих на регулярной основе. В то же время Киев, по словам представителей ведомства, не готов поддерживать такой же интенсивный ритм, что ставит под угрозу реализацию стамбульских соглашений.

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — заявили в оборонном ведомстве.

Эта ситуация подчеркивает сложности в реализации гуманитарных инициатив, несмотря на достигнутые ранее договорённости. Россия продолжает настаивать на соблюдении графика, считая его ключевым элементом для решения вопроса о возвращении пленных домой.