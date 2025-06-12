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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 июня, 12:29

МО подтвердило готовность к регулярным обменам, но указало на неготовность Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Министерство обороны России выразило готовность к ежедневному обмену военнопленными с Украиной в рамках графика, согласованного 2 июня 2025 года на переговорах в Стамбуле. Однако как сообщили в ведомстве, украинская сторона не демонстрирует аналогичной оперативности.

По информации Минобороны, Россия привержена выполнению договоренностей и способна проводить возвращение украинских военнопленных в обмен на российских военнослужащих на регулярной основе. В то же время Киев, по словам представителей ведомства, не готов поддерживать такой же интенсивный ритм, что ставит под угрозу реализацию стамбульских соглашений.

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — заявили в оборонном ведомстве.

Эта ситуация подчеркивает сложности в реализации гуманитарных инициатив, несмотря на достигнутые ранее договорённости. Россия продолжает настаивать на соблюдении графика, считая его ключевым элементом для решения вопроса о возвращении пленных домой.

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Напомним, 12 июня Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.

Оксана Попова
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