ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 12:56

Теряют единство: Пушков указал на рост разногласий в «Большой семёрке»

Пушков: Страны G7 стали чаще демонстрировать отсутствие единства между собой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_UK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_UK

Страны-участники G7 всё чаще демонстрируют признаки утраты былого единства. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Большая семёрка» переживает кризис идентичности: вместо демонстрации единства Запала она всё чаще демонстрирует его отсутствие. И это уже не коньюнктурный выверт, а утвердившаяся тенденция», — написал он в своём Telegram-канале.

Представитель Совета Федерации заявил, что это лишь подчёркивает плавный, но непрерывный процесс ослабления «единого Запада». Роль президента США Дональда Трампа в этом контексте, по мнению Пушкова, не причина, а скорее следствие процесса.

В США началась гражданская война, заявил Пушков
В США началась гражданская война, заявил Пушков

Ранее сообщалось, что на предстоящем канадском саммите G7, который состоится с 15 по 17 июня, западные лидеры ждут от Трампа более конкретных заявлений по ситуации на Украине. Европейские страны уже давно выражают обеспокоенность из-за отсутствия ясности в подходе США к конфликту и перспективам мирного урегулирования.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Алексей Пушков
  • Совет Федерации
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar