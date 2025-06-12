Теряют единство: Пушков указал на рост разногласий в «Большой семёрке»
Пушков: Страны G7 стали чаще демонстрировать отсутствие единства между собой
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Страны-участники G7 всё чаще демонстрируют признаки утраты былого единства. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Большая семёрка» переживает кризис идентичности: вместо демонстрации единства Запала она всё чаще демонстрирует его отсутствие. И это уже не коньюнктурный выверт, а утвердившаяся тенденция», — написал он в своём Telegram-канале.
Представитель Совета Федерации заявил, что это лишь подчёркивает плавный, но непрерывный процесс ослабления «единого Запада». Роль президента США Дональда Трампа в этом контексте, по мнению Пушкова, не причина, а скорее следствие процесса.
Ранее сообщалось, что на предстоящем канадском саммите G7, который состоится с 15 по 17 июня, западные лидеры ждут от Трампа более конкретных заявлений по ситуации на Украине. Европейские страны уже давно выражают обеспокоенность из-за отсутствия ясности в подходе США к конфликту и перспективам мирного урегулирования.