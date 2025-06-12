Страны-участники G7 всё чаще демонстрируют признаки утраты былого единства. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Большая семёрка» переживает кризис идентичности: вместо демонстрации единства Запала она всё чаще демонстрирует его отсутствие. И это уже не коньюнктурный выверт, а утвердившаяся тенденция», — написал он в своём Telegram-канале.

Представитель Совета Федерации заявил, что это лишь подчёркивает плавный, но непрерывный процесс ослабления «единого Запада». Роль президента США Дональда Трампа в этом контексте, по мнению Пушкова, не причина, а скорее следствие процесса.