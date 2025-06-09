В США началась гражданская война, заявил Пушков
Сенатор Пушков назвал беспорядки в Лос-Анджелесе гражданской войной
Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ
Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков провёл параллель между недавними беспорядками в Лос-Анджелесе и гражданской войной. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Лос-Анджелес. Гражданская война», — написал он, приложив фотографию с протестов, на которой горит полицейская машина.
Напомним, что в Лос-Анджелесе продолжаются протесты, вызванные рейдами на нелегальных мигрантов, которые длятся уже третий день. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал происходящее «мятежом», выразив недовольство действиями местной полиции, которую он обвиняет в отказе от участия в депортации нелегалов. В ответ на это президент Дональд Трамп, минуя губернатора Калифорнии, принял решение о вводе Национальной гвардии в город для подавления протестов. Кроме того, он одобрил действия силовиков, применивших газ и оружие для разгона демонстрантов.