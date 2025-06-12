Путин назвал учёного, чьи исследования считает прорывом в биологии

Глава государства Владимир Путин высоко оценил научные достижения доктора физико-математических наук и заведующего лабораторией нанобиотехнологий в МФТИ Максима Никитина, назвав его работу прорывной для биологии.

«Он (учёный Максим Никитин — Прим. Life.ru.) открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит, и предотвращению сложнейших заболеваний», — заявил Путин во время церемонии награждения Героев Труда в Кремле.

Никитин открыл новый механизм — «молекулярную коммутацию» ДНК. Он доказал, что генетические данные могут передавать информацию через взаимодействие комплементарных молекул. При этом двойная спираль не всегда нужна для этого процесса. Раньше считалось, что двойная спираль ДНК важна для хранения и обработки информации. Никитин же показал, что ДНК способна на большее.