Отдельного заявления по Украине на саммите G7 не ожидается
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На саммите Группы семи (G7), который пройдёт в Канаде с 15 по 17 июня, не ожидается отдельного заявления по ситуации в Украине. Об этом сообщил источник в правительстве Германии, который выступил перед журналистами в Берлине.
«Заявления по Украине не предусмотрено», — заявили в правительстве ФРГ.
Обсуждение конфликта в Украине будет происходить в рамках более широкого контекста на расширенном заседании, запланированном на 17 июня. В этом заседании примут участие Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Упоминать Украину в итоговом заявлении не хотят и на саммите НАТО. Ранее Life.ru сообщал, что Украину не упомянут в заявлении НАТО, так как страна потеряла свой статус «эпицентра событий». Это сигнализирует о смещении фокуса внимания Коллективного Запада от Украины. Вероятно, на саммите НАТО будут выражены лишь формальные слова поддержки и обеспокоенности, поскольку западные союзники стремятся дистанцироваться от Украины.