Отдельного заявления по Украине на саммите G7 не ожидается

На саммите Группы семи (G7), который пройдёт в Канаде с 15 по 17 июня, не ожидается отдельного заявления по ситуации в Украине. Об этом сообщил источник в правительстве Германии, который выступил перед журналистами в Берлине.

«Заявления по Украине не предусмотрено», — заявили в правительстве ФРГ.

Обсуждение конфликта в Украине будет происходить в рамках более широкого контекста на расширенном заседании, запланированном на 17 июня. В этом заседании примут участие Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.