ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 13:20

Отдельного заявления по Украине на саммите G7 не ожидается

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

На саммите Группы семи (G7), который пройдёт в Канаде с 15 по 17 июня, не ожидается отдельного заявления по ситуации в Украине. Об этом сообщил источник в правительстве Германии, который выступил перед журналистами в Берлине.

«Заявления по Украине не предусмотрено», — заявили в правительстве ФРГ.

Обсуждение конфликта в Украине будет происходить в рамках более широкого контекста на расширенном заседании, запланированном на 17 июня. В этом заседании примут участие Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Считаю это важным»: Рютте высказался о прямом диалоге США с РФ по Украине
«Считаю это важным»: Рютте высказался о прямом диалоге США с РФ по Украине

Упоминать Украину в итоговом заявлении не хотят и на саммите НАТО. Ранее Life.ru сообщал, что Украину не упомянут в заявлении НАТО, так как страна потеряла свой статус «эпицентра событий». Это сигнализирует о смещении фокуса внимания Коллективного Запада от Украины. Вероятно, на саммите НАТО будут выражены лишь формальные слова поддержки и обеспокоенности, поскольку западные союзники стремятся дистанцироваться от Украины.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ЕС
  • Германия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar