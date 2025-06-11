«Горькое разочарование»: В ГД объяснили нежелание НАТО упоминать Украину в итоговом заявлении
Украину не упомянут в заявлении НАТО из-за утраты «приоритета» для Запада
Государственная дума. Обложка © Life.ru
Страны НАТО хотят вычеркнуть Украину из заявления предстоящего саммита альянса, так как страна потеряла свой статус «эпицентра событий». Депутаты Государственной думы рассказали Life.ru, что Киеву уже давно пора отказаться от иллюзий относительно поддержки Запада.
Как заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, подобное решение, если оно будет принято, сигнализирует о смещении фокуса внимания Коллективного Запада от Украины. Вероятно, на саммите НАТО будут выражены лишь формальные слова поддержки и обеспокоенности, поскольку западные союзники стремятся дистанцироваться от Украины, находящейся в кризисном положении. Это делается для того, чтобы избежать негативных последствий, связанных с ситуацией в стране.
Также отмечается, что именно такое действие стран НАТО должно «открыть» Украине глаза на Запад. На данный момент Украина не понимает своего реального положения среди её европейских союзников.
Таково истинное отношение Запада к украинской стороне — оно далеко от равноправия, партнёрства и бескорыстного покровительства. Горькое разочарование должно постичь Зеленского и кучку его приспешников, потому что с каждым годом перспектива вступления в НАТО, которая и так была туманной, становится всё дальше. Украину не желают видеть в альянсе в качестве его полноправного участника. Роль полигона для испытаний западного оружия и инструмента против России — всё, что Запад может предложить этой стремительно теряющей государственность стране.
Белик также отметил, что приоритетом для НАТО является укрепление собственного военно-промышленного комплекса и альянс не готов к значительным расходам на обеспечение безопасности Украины, чья дальнейшая судьба представляется неопределённой.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте ознакомиться с российским учебником истории. По мнению главы российской делегации на переговорах с Украиной, это поможет Рютте понять, что в XII веке такого государства, как «Украина», не было. Кроме того, Мединский предостерёг, что простое прекращение огня на Украине без всестороннего урегулирования конфликта и подписания мирного соглашения может привести к повторению ситуации, подобной карабахской.