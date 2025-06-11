Таково истинное отношение Запада к украинской стороне — оно далеко от равноправия, партнёрства и бескорыстного покровительства. Горькое разочарование должно постичь Зеленского и кучку его приспешников, потому что с каждым годом перспектива вступления в НАТО, которая и так была туманной, становится всё дальше. Украину не желают видеть в альянсе в качестве его полноправного участника. Роль полигона для испытаний западного оружия и инструмента против России — всё, что Запад может предложить этой стремительно теряющей государственность стране.