Стартовал марафон классической музыки «Кантата. Россия»
Марафон классической музыки «Кантата. Россия» пройдёт в 12 регионах страны
В честь государственного праздника 12 июня в регионах страны впервые стартовал всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». О том, что ожидает гостей мероприятия, рассказали в телеграм-канале фестиваля.
Марафон классической музыки «Кантата. Россия» пройдёт в 12 регионах страны. Видео © Telegram / Фестиваль классической музыки «Кантата»
«Классическая музыка объединяет россиян, передаёт ценности страны, связывает поколения и укрепляет нашу национальную идентичность», — говорится в сообщении.
В этот раз проект выходит на новый всероссийский уровень. Он приурочен к Году защитника Отечества, в связи с этим музыканты исполнят мощные композиции, которые связаны с силой, мужеством и любви к родине. К ним относятся произведения композитора и пианиста Сергея Прокофьева «Александр Невский», «Торжественная увертюра 1812 года», а также «Москва» педагога и дирижёра Петра Чаковского.
Фестиваль пройдёт с 12 по 15 июня в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Якутск, Иркутск, Нижний Новгород, Ярославль, Крым, Севастополь, Юрьевец и Калининград.
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