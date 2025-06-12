Участники программы «Капитаны культуры» поздравили сограждан с Днём России

Академия «Меганом» совместно с Министерством культуры РФ реализует кадровую программу «Капитаны культуры». В рамках празднования Дня России её участники направили поздравления, прозвучавшие на родных языках, отражающих многонациональный состав населения нашей страны.

Участники кадровой программы «Капитаны культуры» поздравили с Днём России. Видео © Telegram / Академия «Меганом»

«Россия — это общий дом для сотен культур, верований и традиций. Мы разные — но мы вместе. Мы говорим на разных языках — но понимаем друг друга», — говорится в сообщении.