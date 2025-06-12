Участники программы «Капитаны культуры» поздравили сограждан с Днём России
Академия «Меганом» совместно с Министерством культуры РФ реализует кадровую программу «Капитаны культуры». В рамках празднования Дня России её участники направили поздравления, прозвучавшие на родных языках, отражающих многонациональный состав населения нашей страны.
Участники кадровой программы «Капитаны культуры» поздравили с Днём России. Видео © Telegram / Академия «Меганом»
«Россия — это общий дом для сотен культур, верований и традиций. Мы разные — но мы вместе. Мы говорим на разных языках — но понимаем друг друга», — говорится в сообщении.
А ранее в честь Дня России команда «Молодёжь Приморья» при поддержке Международного клуба дружбы и студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) развернули огромный российский флаг. Всего в акции приняли участие студенты из 18 стран мира.
Обложка © Telegram / Академия «Меганом»