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12 июня, 13:51

Участники программы «Капитаны культуры» поздравили сограждан с Днём России

Академия «Меганом» совместно с Министерством культуры РФ реализует кадровую программу «Капитаны культуры». В рамках празднования Дня России её участники направили поздравления, прозвучавшие на родных языках, отражающих многонациональный состав населения нашей страны.

Участники кадровой программы «Капитаны культуры» поздравили с Днём России. Видео © Telegram / Академия «Меганом»

«Россия — это общий дом для сотен культур, верований и традиций. Мы разные — но мы вместе. Мы говорим на разных языках — но понимаем друг друга», — говорится в сообщении.

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А ранее в честь Дня России команда «Молодёжь Приморья» при поддержке Международного клуба дружбы и студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) развернули огромный российский флаг. Всего в акции приняли участие студенты из 18 стран мира.

Обложка © Telegram / Академия «Меганом»

Мария Любицкая
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