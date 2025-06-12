«Родная страна, восхищаюсь тобой»: Участница СВО прочла Путину свой стих

На встрече в Кремле одна из участниц программы «Время героев» Ираида Демина прочитала главе государства Владимиру Путину своё стихотворение, посвящённое Родине. В своих строках она выразила стойкость и доблесть России, призывая страну оставаться стойкой державой.

Ираида Демина прочла Путину своё стихотворение. Видео © Life.ru

«И стойкости духа России всем хватит, Русь доблесть и честь никогда не теряет. Россия! Оставайся навечно душой молодой, Ты бессмертна в веках и народах! Родная страна, восхищаюсь тобой. Будь стойкой державой на земле и на водах!», — прочла стихотворение Демина.

Ираида Демина, лейтенант-медик, ушла на специальную военную операцию (СВО) добровольцем и служила на передовой. Её подвиг был отмечен медалью «За спасение погибавших». Путин, отметив талант девушки, подчеркнул, что многие люди, сталкиваясь с вызовами, не всегда осознают свой потенциал, но способны развивать свои компетенции. Он также пожелал Ираиде семейного счастья и успехов в творчестве, выразив надежду, что участие в программе «Время героев» станет важным этапом в её профессиональном и творческом росте.